2020年台南立委將增1席 他被地方點名是黑馬

勞動部次長郭國文，被地方點名是立委人選的黑馬。（記者蔡文居攝）

2017-03-02 13:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市下屆立委選舉可望增加1席，民進黨內多人躍躍欲試，其中，上次參與民進黨內立委初選的前台南市議員、勞動部次長郭國文，被地方點名是未來立委的強棒人選。

郭國文今天低調說，他目前還是以做好眼前的工作為主，「想太多對身體不好」。

他表示，未來新增選區牽涉極廣，新選區的立委人選，還會牽動到未來台南市長人選由誰出線，如果市長人選由現任立委出線參選，屆時空出來的選區，將不只1席，未來變化還很大，現在不必想太多。雖然鄉親一再勸進，但他目前還是以做好眼前的工作為主。