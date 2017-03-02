質詢被問是否高潮過？邱太三答覆了...

立法院司法委員會，邀請法務部部長邱太三作業務報告，並備詢。（記者王藝菘攝）

2017-03-02 13:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委廖國棟質詢以性高潮程度形容吸毒者感受，並問法務部長邱太三是否高潮過。邱太三受訪表示，廖委員可能很直白，是希望大家關注此議題。邱太三話鋒一轉，強調國人面對毒品議題，若只單純思考重刑化，無法有效解決，要全面性處理。

對於廖國棟建議戒毒療法，可以丁基原啡因取代現行美沙酮，並量化吸毒快感為性高潮的10倍，也突然反問邱太三「是否高潮過」。邱太三受訪表示，因接觸毒品產生的幻想、遐思或美好感覺方面，已有相當多醫學報告，因此才會一直告誡絕對不能碰毒品。

邱太三表示，廖國棟是醫師，也有很多醫界好友，其說法或比喻應該是根據專業意見，廖說的比例是沒聽過，但要達到極緻程度可理解。媒體追問當場被問是否表情很尷尬，邱太三表示真的沒有，可能是廖委員說法很直白，是希望大家能關注到毒品的議題。

邱太三話鋒一轉，嚴肅地表示國人對於毒品議題處理，若只單純思考重刑化，坦白講不會是有效解決辦法，應全面性處理，不碰觸毒品是最極致有效的辦法，一旦碰觸後成本與代價就非常高，因此毒品政策，這次在司法改革國是會議也會有所討論。