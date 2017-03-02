| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

參選黨魁評估選情 潘維剛：成功不必在我

2017-03-02  13:32

〔記者施曉光／台北報導〕被黨內解讀與國民黨主席洪秀柱搶食黃復興票源的第6位黨魁參選人、前立委潘維剛，今天中午接受網路媒體專訪，面對主持人詢問是否是幫特定參選人搶洪票源、「圍魏救趙」時答覆表示，自己只想改變國民黨，就要先從參與開始，無論最後誰出線，只要能愛黨、救黨，都是好的人選。

至於主持人要求評估個人選情，潘維剛也未正面答覆，只說她會全力以赴，「但真正成功不必在我」。

面對主持人爆料，傳聞潘維剛的參選，是因為包括已經表態支持吳敦義的前立委侯彩鳳、去年與洪秀柱競選失利的前嘉義市長黃敏惠等「姐妹淘」，私下聚會時大家都對黨中央不滿，在這些「姐妹淘」的勸說下才參選，潘維剛則說，很多人都是陰謀論、動機論，她是受到許多基層友人的鼓勵，以及對於國民黨未來的期待而參選。

潘維剛指出，國民黨還有60萬名尚未繳交黨費的黨員，她呼籲這些人「回家」，並希望黨中央可以讓這些不必追溯補繳4年黨費，只需要繳1年200元即可，畢竟新黨員只要繳200元就可以投票，如果老黨員要繳800元才能投票，對重回黨的人來說是一種懲罰。

潘維剛並主張，未來的黨主席，只要2018選舉6都輸掉3都，黨主席就應該請辭。

廣告
  • 被黨內解讀與國民黨主席洪秀柱搶食黃復興票源的第6位黨魁參選人、前立委潘維剛，今天中午接受網路媒體專訪。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    被黨內解讀與國民黨主席洪秀柱搶食黃復興票源的第6位黨魁參選人、前立委潘維剛，今天中午接受網路媒體專訪。（資料照，記者叢昌瑾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 潘維剛
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：參選黨魁評估選情 潘維剛：成功不必在我


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.