參選黨魁評估選情 潘維剛：成功不必在我
2017-03-02 13:32
〔記者施曉光／台北報導〕被黨內解讀與國民黨主席洪秀柱搶食黃復興票源的第6位黨魁參選人、前立委潘維剛，今天中午接受網路媒體專訪，面對主持人詢問是否是幫特定參選人搶洪票源、「圍魏救趙」時答覆表示，自己只想改變國民黨，就要先從參與開始，無論最後誰出線，只要能愛黨、救黨，都是好的人選。
至於主持人要求評估個人選情，潘維剛也未正面答覆，只說她會全力以赴，「但真正成功不必在我」。
面對主持人爆料，傳聞潘維剛的參選，是因為包括已經表態支持吳敦義的前立委侯彩鳳、去年與洪秀柱競選失利的前嘉義市長黃敏惠等「姐妹淘」，私下聚會時大家都對黨中央不滿，在這些「姐妹淘」的勸說下才參選，潘維剛則說，很多人都是陰謀論、動機論，她是受到許多基層友人的鼓勵，以及對於國民黨未來的期待而參選。
潘維剛指出，國民黨還有60萬名尚未繳交黨費的黨員，她呼籲這些人「回家」，並希望黨中央可以讓這些不必追溯補繳4年黨費，只需要繳1年200元即可，畢竟新黨員只要繳200元就可以投票，如果老黨員要繳800元才能投票，對重回黨的人來說是一種懲罰。
潘維剛並主張，未來的黨主席，只要2018選舉6都輸掉3都，黨主席就應該請辭。
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