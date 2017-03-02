國防部確陽率低於其他部會 林俊憲：敢說我還不敢信

2017-03-02 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕國軍近期因清泉崗毒品案陷入毒品風波，國防部今日指出，國軍2015年尿液篩檢「確陽率」為0.08％，遠低於其他部會，表示頻繁篩檢具有嚇阻成效。不過民進黨立委林俊憲強調這完全沒有解釋到清泉岡毒品案，對此直言：「你敢說我不敢信」

林俊憲在臉書質疑「確陽率低於其他部會」這件事，表示這不知道是哪個天才所想出來的報告，可說是完全無法解釋清泉崗毒品案。林俊憲認為，確陽率這麼低只代表國軍的尿液篩檢機制可能有問題，國軍應該來檢視是否有環節出錯、篩檢是否流於形式，國防部也應該嚴肅面對軍中毒品問題，而不是寫出這種形式上的報告卸責。林俊憲也在臉書貼文開頭下標籤，寫下「你敢說我不敢信」。

國防部在這份報告中提到，國軍2015年尿液篩檢94萬人次遠高於其他部會；官兵篩檢確陽率0.08％，遠低於教育部、法務部、經濟部。