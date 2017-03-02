機捷通車 副總統陳建仁：直達美好
〔記者沈佩瑤／台北報導〕桃園機場捷運今起正式通車，副總統陳建仁也蒞臨典禮，祝福桃園機場捷運通車後都能夠確保平安的營運，還以生肖年幽默表示「今年是雞年，雞年通機捷」，果然如機捷標語「直達美好」。
陳建仁說，等了20年，「終於等到這天」，對於北北桃880萬的居民來說，是歷史的一刻，對於國家門戶的改造，更是一個階段性成果的展現。
他表示，「蔡總統也告訴我，今天來一定要謝謝大家」，從大家的團結合作當中，可以看到，如果大家屏棄成見、攜手合作，一定可以「直達美好，而且直達更美好的未來。」陳指出，從A1的台北車站到A21的環北車站，全長有51公里，未來也會延伸到A23的中壢車站，「可以看到整個北北桃如何變成一日生活圈，這是三個直轄市很重要的一個連結」，並指蔡英文也說，「從今天開始，台灣的公共運輸要邁向一個新的里程碑」。
篤信天主教的陳建仁感性強調，透過機場捷運，把高鐵、台鐵、國際機場和捷運全部連結起來，「這種連結是心與心的連結，是手牽手、大家一起攜手共進，肩並肩邁向美好的未來」，不止是台灣更美好的未來，國際友人、觀光客來到台灣時，能享受到台灣便捷的交通服務，還有更溫暖的人情味，和台灣在建築工藝上令人驕傲的地方，如同建築師說科技和人文是可以結合在一起，「這就是台灣美好結合的一個型態。」
陳建仁更祝福機場捷運通車後的平安順暢，他說，「大家懷著很喜樂的心情來見證這個機場捷運的通車，希望通車後都能夠確保平安的營運」，雖然營運的初期還有些不適應的地方，而且未來還有很多應該要加強的地方，「剛才交通部長、桃園市長、台北市長和新北市副市長也都提出了他們的期許」，未來要讓整個台灣都能夠走向國際，也讓國際走入台灣，讓全世界看到一個自由民主，還有具有善良、熱情的台灣人民所能夠展現的好客好習慣。
陳最後幽默笑稱，「今年是雞年，雞年通機捷，我們的國家又往前邁進了一大步」，不管是國際旅客或是台灣國民，「今天開始，就要有更新、更便利的選擇」，機捷通車讓台灣進入一個新的生活習慣，讓全世界看到台灣是如此好禮、願意彼此攜手合作，邁向更美好的未來，直達美好，「確實是今天通車最好的見證。」
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