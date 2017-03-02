機捷通車缺席 朱立倫：新北有許多大型活動

新北市長朱立倫上午參加板橋區中山國小老舊校舍改建動土典禮，未出席機場捷運通車典禮。（記者賴筱桐攝）

2017-03-02 13:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕機場捷運今天正式通車，被視為北北桃3市的大喜事。桃園市長鄭文燦及台北市長柯文哲都親自參加通車典禮，唯獨不見新北市長朱立倫身影，引發外界諸多揣測。朱立倫今天表示，很高興機捷通車，因為今天新北有很多大型活動舉行，因此改派副市長李四川出席。

外界解讀，先前新北和桃園市府為了機捷票價一事隔空互槓，戰火延燒數日，因此讓鄭文燦和朱立倫產生心結，也有人認為，日前柯文哲公開批評淡海輕軌會「虧到不省人事」，看衰新北市府，朱立倫臉書回嗆，造成柯、朱兩人關係急凍。

朱立倫今天參加板橋中山國小老舊校舍改建開工典禮，會後受訪表示，很高興機場捷運今天通車，新北市府派李副市長去參加通車典禮，因為新北市今天有非常多大型活動，包括大型運動賽事，還有將近8億元的工程動工。另外，市府已經把機場捷運周邊所有轉運工作都做好了，希望大家多多成就機場捷運。

媒體詢問最近是否跟柯文哲聯繫？朱立倫回應，3月23日將舉行雙北論壇的市長會議，兩市會就交通、捷運或者是大家關心的水利，包括最近的缺水問題，一起討論，希望雙北合作能夠越來越好。