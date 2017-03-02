10元蔣介石退太慢 姚文智痛批：威權幽靈侵蝕下一代

2017-03-02 13:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於一般民眾或小朋友常可拿到的10元硬幣，雖然蔣介石版正逐步退場，由孫中山取代，但民進黨立委姚文智痛批時程太慢，代表未來20幾年還要用這樣的威權幽靈，不斷侵蝕下一代。

中央銀行總裁彭淮南今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委高志鵬日前拋出「新」台幣設計運動，引起社會廣大討論；對於相關議題，彭說，新台幣防偽功能很好，目前沒有改版的迫切性。

高志鵬認為，成本跟偽鈔，不應該是改版的阻礙。

姚文智透露，5年前當立委首年，就與彭淮南說過一個故事，內容是台灣的民主發展到現在，但有天碰到位日本朋友，從口袋掏出一個10元蔣介石硬幣，說不理解為何硬幣還是用威權時代象徵的領袖。

彭淮南表示，新版10元硬幣（孫中山版）每年都在成長，現在已經達28％。

對此，姚文智指出，那代表剩下超過70％還是蔣介石，照這速度來看，還要20幾年才能回收，現在什麼時代了，難道還要去表彰威權領袖。

姚文智表示，鈔券方面，100元孫中山也就罷了，200元又是蔣介石，蔣介石威權體制是確定的，今年是228的70週年，蔣介石威權體制是確定的，以央行現在回收的速度，會出現我們國家歷史的落差，希望彭總裁能正視這件事情。