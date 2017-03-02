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質疑台灣獨立 馬英九：台灣早在1912年就獨立

前總統馬英九在紐約與哈佛恩師孔傑榮展開對話，期間馬英九說到，台灣在1912年就是獨立國家，他質疑「怎麼能獨立兩次呢？」（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-02  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日造訪美國紐約，有媒體報導指出，他在當地時間1日晚間來到亞洲協會（Asia Society）和就讀哈佛時的恩師孔傑榮（Jerome Cohen）展開對話，期間馬英九說到，台灣在1912年就是獨立國家，他質疑「怎麼能獨立2次呢？」

據《蘋果日報》報導，馬英九針對美中台關係說到，台灣在1912年就是獨立國家了，一個國家怎能宣佈獨立2次？且又從哪裡獨立呢？他還說，只要台灣不分裂且維持自治，同時又保留統一的可能性，這樣就對台灣是最好的。

報導也提到，馬英九還說，中國沒有理由攻擊台灣，因為兩方都共同面對很多問題，台灣現在只有2種選擇，一個是維持現狀，一個是和中國統一，但對兩方來說都還有很長的路要走。

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