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關渡平原是一次性消費？ 柯P否認

2017-03-02  13:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報報導，台北市長柯文哲曾承諾投入兩億元在關渡平原規劃「休閒農業」，但因私地主意願低，工務局又考量預算執行率，決定把地點移至「北投士林科技園區預定地」，預計世大運登場前完成、今年底後撤除；遭議員批評關渡平原是一次性消費、兩年兩億元開發跳票。

對此，柯文哲今天出席活動後受訪時表示，原本是想要在關渡平原啦，「地主不肯嘛」，剛好士林北投開發那個地區，需要整地、平地，就趁機把地弄一弄，錢也不完全是一次性消費，「那本來就有目的的。」

柯文哲去年三月視察關渡平原時承諾，願編列兩億元協助開發。經北市府內部評估，朝以「花田為主」的休閒農業方向開發，並由工務局水利處負責整合私地主、工務局公園處編列四千五百萬元預算執行此案；但私地主整合困難，去年八月宣告計畫失敗。

據了解，市議會已通過預算，公園處考量預算執行率問題，重新規劃嶄新的「大地藝術季」，內容把「花田」改為「花海」、地點則移至「北投士林科技園區預定地」，預計八月世大運登場前完成。

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  • 北市工務局決定重新規劃嶄新的「大地藝術季」、地點則移至「北投士林科技園區預定地」；遭議員批評關渡平原是一次性消費、兩年兩億元開發跳票。（記者方賓照攝）

    北市工務局決定重新規劃嶄新的「大地藝術季」、地點則移至「北投士林科技園區預定地」；遭議員批評關渡平原是一次性消費、兩年兩億元開發跳票。（記者方賓照攝）

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