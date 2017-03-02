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朱立倫為何沒來？柯P：這要問李四川

桃園捷運公司2日舉行機捷通車典禮，台北市長柯文哲（右起）、桃園市長鄭文燦、新北市副市長李四川與會。（記者方賓照攝）

2017-03-02  12:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天出席桃園機場捷運正式通車典禮，會後受訪被媒體問到今天唯獨他的「好朋友」新北市長朱立倫是派副市長參加，會不會認為新北市身為股東之一，應該要親自出席時，柯先是笑著左右張望尋找新北市代表副市長李四川，並指應該要由副市長回應，但媒體仍進一步要求柯文哲回應，最後靠著幕僚救援以「還有沒有其他問題」化解尷尬。

日前不但機捷發生漏水事件，剛剛整修完的天母棒球場也傳出漏水，柯文哲打趣說有句俗語「醫生怕治咳嗽、做土水的怕抓漏」，不過現場媒體相當不給面子的紛紛搖頭說沒聽過，柯文哲不以為意的強調「漏水是很常見的」，苦笑稱後來發現漏水的地方是在沒有整修的範圍內。

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