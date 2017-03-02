機捷今通車 柯文哲給99分：第一天不錯了啦！

2017-03-02 12:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕桃園機場捷運今起正式通車，也許是因為第一天，實際搭乘的民眾不若試營運時來的踴躍，台北市長柯文哲今出席通車記者會後有媒體問，機場捷運在他看來會不會也虧到不省人事？柯則再次給機捷打了99分，並表示第一天「這樣不錯了啦！」

柯文哲說，主要還是要看桃機團隊如何經營，但機場每年有四千萬今出人次，如何把這四千萬人次從公路運輸移到機捷，「我想是在生意發展上一個很重要的步驟。」

對於有民眾今早拖著行李箱到了現場，才發現自己搭乘的航空公司沒有在機捷A1台北車站設立託運和預辦登機的櫃檯，柯文哲指出，「這本來就是要Economies scale，要一個經濟規模」，如果達到經濟規模、到經濟效益，自然就會設，「今天是第一天，不可能1、2、3第一天就一百分，一定是運量要上來」，他認為雖然試營運已經四個禮拜了，要修的地方應該是都還有。

不過他也不忘誇讚自家北市捷運工程局打造的A1台北車站，反問媒體「其實這蓋得很好不覺得嗎！長得像機場的捷運站。」

由於柯文哲日前曾說捷運是種迷思，有媒體問是否也會認為機場捷運是種迷思？柯文哲解釋，交通不是只有捷運，還有包括公路、鐵路等零零總總，捷運只是其中一項，解決交通問題時，不要詮釋壓在捷運，「我想講的是這個，只靠捷運是種迷思」，柯強調，事實上有很多交通工具，捷運只是其中一種。