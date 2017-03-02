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八仙停業處分被法院撤銷？朱立倫這樣回應

2017-03-02  12:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕法院昨天撤銷位於新北市八里區的八仙樂園停業處分，新北市長朱立倫今天說，雖然法院撤銷觀光局的停業裁定，但最重要的是受害者及家屬的權益，新北市府還是會全力為受害者及家屬爭取相關的賠償補償和法律保障，也希望社會各界共同發揮正向力量，協助為家屬爭取權益。

朱立倫今天上午參加市府及高國中小師生的4千人大隊接力活動，有媒體問及今天是機場捷運正式通車，朱立倫未出席通車典禮，改派副市長李四川參加，是否是因為先前為機捷票價與桃園市互槓產生心結？朱立倫否認，他表示因為今天新北市有大型體育活動，以及中山國小地下停車場的動土典禮，所以改派副市長出席通車典禮，「希望大家多搭乘機場捷運！」

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  • 朱立倫說市府會繼續幫受害者及家屬爭取權益。（記者翁聿煌攝）

    朱立倫說市府會繼續幫受害者及家屬爭取權益。（記者翁聿煌攝）

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