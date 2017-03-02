| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪17分、5助攻 籃網退國王中止16連敗 師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫 NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗 違禁令登「黑山」 受困山友罹難
 首頁 > 政治

林全指示 研議成立國家流感防控中心

2017-03-02  12:23

〔記者李欣芳／台北報導〕因應近來禽流感疫情，行政院長林全今天表示，禽流感不只對養禽業影響，人民健康安全也受威脅，請農委會與衛福部著手研議成立「國家專責流感防控中心」，進行流行病學研究與疾病防制管控標準作業的研訂，並研議是否比照登革熱成立專責研究機構針對禽流感進行分析。

林全今天主持行政院院會時表示，因為中國大陸仍有新禽流感，甚至有禽傳人的可能性，對於新型禽流感的特色與防疫方法，若有研究機構能超前防疫，對國內病毒研究與檢驗的速度及能量予以全面檢討，並及時推出各種確實可行的防疫措施，進而有效防堵病毒在地化，將禽流感當作常態性防疫作為。

林全在院會聽取農委會陳報「禽流感現況、防疫措施與檢討」報告裁示說，這波禽流感疫情，在農委會等相關部會及各地方政府的努力下，目前為止疫情控制尚令人滿意。有關鴨場的持續監控，防止疫情蔓延方面做得不錯。

林全說，三月份天氣寒冷，仍屬禽流感好發時間，後續處理應注意。希望未來，尤其三月份，對於本土病毒做好控制，避免疫情升高可能性。請大家持續努力，平安度過這波寒流，對於鴨場檢測等相關的防疫措施務必徹底落實，若有新的禽場發生禽流感，務必做最完善處理。

廣告
  • 行政院長林全今天表示，請農委會與衛福部著手研議成立「國家專責流感防控中心」。（資料照，記者羅沛德攝）

    行政院長林全今天表示，請農委會與衛福部著手研議成立「國家專責流感防控中心」。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全 流感防控中心 禽流感 防疫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：林全指示 研議成立國家流感防控中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.