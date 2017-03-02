林全指示 研議成立國家流感防控中心

2017-03-02 12:23

〔記者李欣芳／台北報導〕因應近來禽流感疫情，行政院長林全今天表示，禽流感不只對養禽業影響，人民健康安全也受威脅，請農委會與衛福部著手研議成立「國家專責流感防控中心」，進行流行病學研究與疾病防制管控標準作業的研訂，並研議是否比照登革熱成立專責研究機構針對禽流感進行分析。

林全今天主持行政院院會時表示，因為中國大陸仍有新禽流感，甚至有禽傳人的可能性，對於新型禽流感的特色與防疫方法，若有研究機構能超前防疫，對國內病毒研究與檢驗的速度及能量予以全面檢討，並及時推出各種確實可行的防疫措施，進而有效防堵病毒在地化，將禽流感當作常態性防疫作為。

林全在院會聽取農委會陳報「禽流感現況、防疫措施與檢討」報告裁示說，這波禽流感疫情，在農委會等相關部會及各地方政府的努力下，目前為止疫情控制尚令人滿意。有關鴨場的持續監控，防止疫情蔓延方面做得不錯。

林全說，三月份天氣寒冷，仍屬禽流感好發時間，後續處理應注意。希望未來，尤其三月份，對於本土病毒做好控制，避免疫情升高可能性。請大家持續努力，平安度過這波寒流，對於鴨場檢測等相關的防疫措施務必徹底落實，若有新的禽場發生禽流感，務必做最完善處理。