何時討論沖之鳥？ 外交部：盼魚汛前與日協商
2017-03-02 12:29
［記者彭琬馨／台北報導］目前正在東京舉辦的第六次台日漁業委員會，主要針對《台日漁業協議》適用的海域漁船作業規劃進行協商，雖與沖之鳥議題無關，但仍引起外界關切敏感的沖之鳥議題。亞東關係協會副秘書長周學佑表示，今年將在台灣舉行的「台日海洋事務合作對話」會針對沖之鳥與日方協商，時間還在討論，目標是希望在魚汛前給漁民一個交代。
昨天在日本東京展開的第六次台日漁業委員會，是我國與日本於2013年簽署《台日漁業協議》、設置台日漁業委員會後的年度例行會議，主要針對東海範圍中，台日雙方重疊專屬的經濟海域（北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間等海域）、商討彼此漁業的作業細節。
外交部亞東關係協會副秘書長周學佑強調，台日漁業協議與沖之鳥議題不同，目前舉行的會議主要討論漁船作業時間、地點、漁船辨識等技術性問題，政府將以漁民作業權益為優先考量，建立對漁民有利的作業環境。
至於此次會議未觸及的沖之鳥議題，周學佑強調，今年將在台灣舉辦的「台日海洋事務合作對話」應會對此議題與日協商，目前正在與日本討論第二次會議舉行時間，希望在年底的魚汛期之前給漁民一個交代。
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