南市新增1席立委 選區劃分將打破原南縣市潘籬
2017-03-02 11:58
〔記者洪瑞琴／台南報導〕中選會規劃立委、直轄市、縣市議員選舉區檢討變更作業，台南市將增加1席立委的腹案，現行原南市2個選區、原南縣3個選區，第6席選區劃分可能打破原南縣市潘籬。
以目前南市人口數估計，溪北地區第1及第2選區維持不變，溪南地區第3至第5選區變動最大，尤其永康區人口已達23萬人，東區及南關線地區亦呈成長趨勢，都是調整範圍。
不過，南市選委會表示，由於選區人口數有增減，加上規定約30萬人口1個選區，因此選區劃分勢必要考量區域人口集中與地緣性等因素，討論腹案尚須配合民意反應舉辦公聽會，呈報中央選委會提送立法院審查才能定案。
由於事涉敏感，立委選區劃分腹案已提送中央選委會參考，但關係著現選區立委與未來有志者競選版圖及地方勢力經營，即使地方選委會依人口數劃分提報，未來在中央仍得「政治角力」。
由於大台南是綠營重要票倉，民進黨人才躍躍欲試，被點名強棒的包括現任市議員林宜瑾、李退之、賴惠員、邱莉莉、蔡旺詮、唐碧娥、勞動部政務次長郭國文等人；國民黨陣營雖尚未傳出人選，但也一定不會缺席。
據中選會規劃，將以2017年11月30日戶籍統計的人口數為準，在明年5月31日前，將選舉區變更案送交立法院同意，並在2019年1月31日前，發布選舉區變更公告。
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