苗栗市農會理監事選舉 現任總幹事居下風

2017-03-02 11:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基層農會選舉，苗栗市農會戰況激烈，尋求連任的總幹事吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明力拚。今天理、監事投票結果，邱系占得上風；吳世垣則表示，4比5略居下風，認為還有努力空間。

基層農會選舉，今天召開會員代表大會，選舉理、監事及上級農會代表，苗栗市農會45名代表，將選出9席理事、3席監事。因都有代表提出「無記名限制連記法」制度投票，且都獲出席代表 1／3人數於大會中簽署同意，因此，每名代表圈選4名理事、1名監事。

投票結果，理事當選人為邱源錦、余金榮、楊敏珠、涂劉英妹、羅瑞騰、謝海坤、賴長吉、林貴松、郭勝得。其中郭勝得與鄭進忠同為14票，透過抽籤，由郭勝出。

監事當選人為魏誠良、賴桂煖、林政英；上級農會代表當選人為江文鑑、邱木臺、葉天煇。

邱陣營表示，將推舉邱源錦為理事長，賴桂煖為常務監事。