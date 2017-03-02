台人攜大量黃金赴日 外交部：可能是洗錢

2017-03-02 11:59

［記者彭琬馨／台北報導］台日交流日益密切，但日前卻發生數起我國人赴日涉嫌走私大量黃金遭海關查扣。外交部亞東關係協會副秘書長周學佑表示，目前各地辦事處陸續傳回案例，不排除可能是洗錢，外交部呼籲國人旅外應遵守當地規範，切勿從事不法。

亞協副秘書長周學佑上午在外交部例行記者會中提到，近期各辦事處陸續傳回數起國人攜帶超額黃金赴日、遭海關查扣的案件。由於各國海關針對攜帶物品、金額外幣、有價證券都有一定限制，周學佑強調，國人旅外應注意當地國規範，從事不法活動可能有損台灣國際名譽。

去年年底即有媒體報導，日方於石垣島逮捕2名涉嫌走私15公斤金塊的台人。由於黃金若經合法管道進口，依日本規定須繳交8%消費稅，但經走私管道即可避稅，近年為了逃稅而進行走私的案件增加不少。

依據日本海關相關規定，攜帶黃金（純度90﹪以上）達一公斤以上須辦理申報手續。