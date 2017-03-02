廖國棟質詢：您高潮過吧？ 邱太三尷尬…

國民黨立委廖國棟建議，可用丁基原啡因療法來代替美沙酮，作為更有效的戒毒療法。（記者鄭鴻達攝）

2017-03-02 11:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委廖國棟今針對毒品議題質詢，指出若性高潮是10分，吸毒的High感則是100分，並問法務部長邱太三「您高潮過吧？」，讓邱尷尬地笑而不答。廖國棟強調，採用丁基原啡因療法取代現行美沙酮療法，才是根絕毒癮的做法。

廖國棟今於立法院司法法制委員會針對毒品議題質詢，表示如今連清泉崗基地都已經淪陷，毒品問題的矯正非常重要，目前監所中的收容人，將近5成都是煙毒犯，且再犯率高達7成5到8成，難怪監所會人滿為患以醫生角度來看，要處理的應該是毒癮根源。

廖國棟指出，講到性，男性女性都會有性高潮，性高潮就是腦內啡發生作用，會讓人感覺很爽，若性高潮是10分的話，「煙毒犯吸毒時在High時，則是100分啊！」廖國棟隨後突然當場詢問邱太三「您高潮過吧！？」邱太三一下問得措手不及，尷尬地笑而不答。

廖國棟接著表示，毒癮要以醫療從根源防治，時下矯正相關單位是用美沙酮療法，主要是因為便宜及易於取得，但此法只是解癮，無法真正治療，現在有新的丁基原啡因療法，可慢慢霸占人腦中的腦內啡接受器，讓人不會有期待吸毒「High」的感覺，但費用較貴。

廖國棟建議，法務部可用緩起訴金來試辦此療法，運用新療法讓煙毒犯不會渴望吸毒快感，因為毒犯若有毒癮，即使出獄後被打斷腿，為了吸毒的快感，跳也要跳過去吸毒，應該把醫療科學的部分，納入矯正的範圍。

邱太三表示，目前觀察，煙毒犯關在監獄沒機會接觸毒品，毒癮基本就會斷掉，但通常出獄後，因找不到工作又碰到以前的毒友，就會被誘惑，而去想像那「100分的快感」，目前法務部有與衛福部在研議，財源也是足夠的，但醫療單位要能提供後續的措施。