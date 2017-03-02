「重層嚇阻」戰略定義？ 國軍說不清

立法院外交及國防委員會12日審查附屬單位預算，國防部長馮世寬（左起）、作戰及計畫參謀次長室姜振中、情報參謀次長室次長張延廷列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2017-03-02 11:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國軍已定調，往後戰略指導將自「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」。不過，對於「重層嚇阻」解釋，國防部稱比較「務實」，卻說不出實際差異，立委紛要求，國防部應該在3月19日提出「四年期國防總檢討」時確實說明。

民進黨立委蔡適應問，何謂「防衛固守，重層嚇阻」？參謀本部作戰與計畫次長姜振中表示，這是依據歷年漢光演習推演結論，並邀集三軍和國防大學依據中國作戰進程研議而出。蔡適應追問，重層嚇阻和過去的有效嚇阻有何差異？姜說：「重層嚇阻比較務實」。蔡適應聞言不禁揶揄：「所以過去不務實？」

姜振中接著解釋，和過去仍有差別，除著重三軍戰力平衡，亦不只著眼戰力保存，更要戰力發揮。蔡適應接著指出，國防部去年底在立院答詢時，稱新戰略會是「多重嚇阻」，和「重層嚇阻」有何差別？姜振中說「和重層是一樣的。」

民進黨立委羅致政追問，「重層嚇阻」和「多重嚇阻」，是文字還是內涵有不同？馮世寬說，當初說是「多重嚇阻」，但手段來說，沒有重層嚇阻這麼明顯。羅致政亦問，國防戰略須向外界、外媒說明，「重層嚇阻」英文該如何表達？但國防部官員們七嘴八舌，無法確切回答，讓羅不禁帶英文腔調開玩笑說，「難道要說『多重嚇阻』？」