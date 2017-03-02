龍潭區農會選舉理監事 氣氛緊繃

2017-03-02 11:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區農會上午召開新任會員代表大會，選舉理監事與上級農會代表，過程平順，但因兩派勢力都積極爭取理事長，所以9席理事人選格外重要，也讓現場氣氛緊繃。

桃園市各區農會1日起分為三梯次召開新任會員代表大會，今天是第二梯，包括龍潭、大園、龜山、八德區農會都召開大會，選舉理事、監事與上級農會代表，3日還有平鎮、新屋、觀音、復興區農會要召開新任會員代表大會。