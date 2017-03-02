藍橘因監委結樑子？ 媒體傳馬曾拒提名劉文雄

2017-03-02 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕第五屆監委補提名人選懸缺逾兩年半，昨天總統府公布11位監委補提名人選，包括前總統府秘書長陳師孟、親民黨副秘書長劉文雄、僑委會副委員長田秋堇等人入列。媒體報導，9年前親民黨也曾推薦劉文雄擔任監委，但馬英九不埋單，國親兩黨結下樑子。

本報報導，昨天總統府公布11位監委補提名人選，黃重諺說，被提名人的專業背景多元，跨越各重要領域，包括社會福利、勞動保障、性別平權、環境永續、原民權益、工程及國土規劃、公共衛生、司法改革、交通建設與經濟財政等。面對國民黨批評酬庸，民進黨團回應會嚴加審查。

《蘋果日報》報導，9年前親民黨便曾推薦劉文雄擔任監委，當時國民黨與親民黨合作爭取立委席次，親民黨勸退原任立委的劉文雄與馮定國，兩黨有默契讓劉馮兩人轉為監委，但事後馬英九不埋單，親民黨推薦一共3人全數落空。

報導指出，馬英九提名新黨推薦的周陽山與李炳男擔任監委，王建煊擔任監察院長，讓親民黨感到相當不平。