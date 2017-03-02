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林全：性別落差仍有努力空間

2017-03-02  11:13

〔記者李欣芳／台北報導〕3月8日國際婦女節即將來臨，行政院長林全今天在行政院院會聽取行政院性別平等處「『中央地方攜手‧共創性別平等』-我國性別平等推動成果及未來展望」報告後表示，經行政院性別平等會、各部會、地方政府及民間團體的努力之下，我國女性的各項社經地位及相關指標逐年提升，性別落差持續縮小，值得肯定，但仍有許多努力的空間。

林全表示，3月8日就是國際婦女節，在此特別感謝所有在家庭、職場及每一個領域努力與貢獻的女性，並預祝大家婦女節快樂。

林全指出，為因應人口結構少子化及高齡化、勞動力下降等趨勢的挑戰，請各級政府積極促進女性各項權益，持續推動性別友善措施、落實托育及照顧支持服務，支持及鼓勵女性突破自我；此外，鑒於我國30歲以上的女性勞參率有急遽下降的現象，希望透過努力可以改善，並共同營造性別友善的幸福社會。

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  • 行政院長林全。（資料照，記者羅沛德攝）

    行政院長林全。（資料照，記者羅沛德攝）

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