年改爭議入國會 全教總爭取分10年延至85制

2017-03-02 11:11

〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革戰場進入立法院，全國教師工會總聯合會和地方工會理事長們今天共同召開記者會宣布，全教總將向政府及國會爭取，分10年逐步延到至多85制，使中小學師資能維持供需平衡與活力，並持續爭取另立新基金或基金分戶設帳，不應由年輕世代負擔過往負債。

全教總理事長張旭政表示，官版年改方案仍然有許多問題，全教總將持續爭取另立新基金或基金分戶設帳，年金改革必須使基金永續、並兼顧世代共榮，年改必須另立新基金，或以實施年為界，於原退撫基金分戶設帳，政府並應負擔原有基金之財務缺口，不應由年輕世代負擔過往負債。

全教總秘書長羅德水強調，全教總將持續爭取減少給付後的金額全部挹注退撫基金，調降退休所得和優惠存款利率所節省經費，包括中央和地方均應全部挹注退撫基金。

而為保護婦幼、延續民族生存發展，張旭政表示，憲法規定國家為奠定民族生存發展之基礎，應保護母性，並實施婦女兒童福利政策，性別工作平等法第21條也明定，受僱者為育嬰留職停薪之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。值此少子女化、鼓勵生育養育之際，申請育嬰留職停薪者，是肩負培育國家人才，延續民族之命脈之重任，應修法採計這些人的退休年資。

另，全教總也主張改革標準應該一致，補償金一次給付應與已退者相同，羅德水表示，建議給予符合現行法制規定者一次領回；此外，退休金計算基準，在職人員亦應與退休人員標準一致，避免產生爭議。

張旭政表示，因政府年改採取減法思維，並非設法提升弱勢者的退休保障，而是以砍軍公教達成所謂齊一職業差異的手段，方案中也未見對私校教育工作者的保障措施，因此全教總要求政府同步提出保障私校同仁的改革方案。

張旭政並指出，全教總迄今取得的年改進展包括：成功爭取保留公保養老一次給付、爭取到教育人員得提早起支、政府同意採納全教總提高基金績效的建議、.成功避免改革陷入「肥高官、瘦小吏」缺失、成功維持現行提撥分擔比例等等。