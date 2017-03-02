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藍委倡補助投票交通費 中選會：沒有錢

2017-03-02  11:10

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨立委鄭天財今在立法院內政委員會質詢提及，中選會若無法辦理不在籍投票，應補助車票或機票錢，或提前星期五下午放假讓人回去投票。對此，中選會主委劉義周表示，補助部份真的有困難，問題是沒有錢。

鄭天財認為，不在籍投票對原住民族很重要，中選會說技術上沒問題，那問題到底在哪理？

劉義周指出，中選會執行技術上沒有困難，但不在籍投票涉及選政因素有關。

鄭舉例，在台北工作的原住民要回去蘭嶼投票，他回去投票會來不及，中選會不讓人民不在籍投票，那應該要有車票和機票的補助，或可不可以提前放假。

劉義周回答，「補助部份真的有困難。」鄭馬上接話，「錢是最能解決問題！」劉則說，「問題是沒有錢啊！」

鄭天財表示，可以星期五下午就放假，中選會應建議內政部，和編列相關預算。主持會議的召委姚文智則說，「放假可以、要錢沒有！」

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  • 藍委認為若無法實施不在籍投票，應補助交通費或提前放假，中選會主委劉義周今表示，中選會沒有錢。（記者陳鈺馥攝）

    藍委認為若無法實施不在籍投票，應補助交通費或提前放假，中選會主委劉義周今表示，中選會沒有錢。（記者陳鈺馥攝）

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