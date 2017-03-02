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綠推促轉條例 郝龍斌：敢溯日本殖民統治嗎？

2017-03-02  11:08

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨要推動促進轉型正義條例立法，國民黨主席參選人郝龍斌今天在臉書撰文以猶太人的轉型正義從追究納粹德國作為開始，質疑「台灣的轉型正義，民進黨敢不敢從追溯日本極權殖民統治時期開始？」

郝龍斌表示，全世界沒有一個民主法治國家，政黨輪替後，執政黨把所有心力只花在鬥垮、清算競爭的政黨，民進黨政府所謂的轉型正義四項任務，簡單來說只有一項，那就是要在二０二０年前，持續鬥臭、鬥垮國民黨，在沒有競爭對手下，讓民進黨自然「無政績連任」、「無作為執政」。

郝龍斌諷稱，當民進黨宣示轉型正義的目的，是要清除威權時期的一切不公，他覺得民進黨的心態與史觀，既可笑又可惡。

他還說，比起戒嚴時期的政府統治，從一八九五年到一九四五年，長達五十年的日本統治殖民時期，是不是更符合威權統治的定義？台灣人作為次等公民的五十年，怎麼民進黨不敢吭聲？

他表示，姑且不論促轉條例本身的違法違憲，他只想問蔡英文總統，民進黨敢不敢追溯自日本統治時期？包括清除日本統治時期的威權、屈辱的象徵，全面平復日據時期，台灣人民遭受到的司法不公，並代向日本求償，否則民進黨的正義是有期限、有對象的嗎？這種針對性、有私心的選擇性正義，才是最大的不正義，民進黨正在製造新的國家暴力。

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  • 綠推促轉條例，郝龍斌質疑：敢溯日本殖民統治嗎？（資料照，記者簡榮豐攝）

    綠推促轉條例，郝龍斌質疑：敢溯日本殖民統治嗎？（資料照，記者簡榮豐攝）

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