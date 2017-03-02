| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪8分、3助攻 籃網半場領先國王
 首頁 > 政治

林全：中正堂衝突速依法究辦，轉型正義過程盼包容

2017-03-02  11:02

〔記者李欣芳／台北報導〕今年二二八事件70周年時，獨派人士與統派人士在中正紀念堂自由廣場引發衝突，行政院長林全表示，日前在中正紀念堂自由廣場發生陳抗團體間的衝突事件，不僅有民眾與員警因而受傷，同時也有許多脫序違法的行為，他除了要對執勤受傷的警察同仁表達慰問之外，更要嚴厲譴責所有違法行為，請警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰。

行政院發言人徐國勇表示，當天有幾位統促黨人士打警察，這部分要依法究辦，至於自由台灣黨主席蔡丁貴焚燒國旗，警方也已移送法辦，至於焚燒國旗是否屬於言論自由，由法院解釋。

林全今天上午主持行政院院會時表示，新政府自去年五二0就任以來，積極推動各項轉型正義工作，最主要的目的，就是在發掘真相、面對真相，使所有人民勇於正視過去的歷史，進而相互體諒、包容、信任，做到真正的和解，讓台灣的民主繼續向前邁進。當然，在推動轉型正義的過程中，或許會對某些同胞既成的觀念與價值產生衝突，但台灣民主的可貴之處，就在於能夠包容不同的聲音，進而存異求同。

林全呼籲所有國人都要合法理性的表達訴求、爭取認同，千萬不要因為有心人士的刻意挑撥發生衝突，造成社會的撕裂對立，將得來不易的民主果實毀於一旦。

廣告
  • 自由台灣黨等多個團體28日赴中正紀念堂要拆蔣中正銅像，與現場護國旗的民眾大打出手。（資料照，記者張嘉明攝）

    自由台灣黨等多個團體28日赴中正紀念堂要拆蔣中正銅像，與現場護國旗的民眾大打出手。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 林全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：林全：中正堂衝突速依法究辦，轉型正義過程盼包容


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.