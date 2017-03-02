林全：中正堂衝突速依法究辦，轉型正義過程盼包容

2017-03-02 11:02

〔記者李欣芳／台北報導〕今年二二八事件70周年時，獨派人士與統派人士在中正紀念堂自由廣場引發衝突，行政院長林全表示，日前在中正紀念堂自由廣場發生陳抗團體間的衝突事件，不僅有民眾與員警因而受傷，同時也有許多脫序違法的行為，他除了要對執勤受傷的警察同仁表達慰問之外，更要嚴厲譴責所有違法行為，請警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰。

行政院發言人徐國勇表示，當天有幾位統促黨人士打警察，這部分要依法究辦，至於自由台灣黨主席蔡丁貴焚燒國旗，警方也已移送法辦，至於焚燒國旗是否屬於言論自由，由法院解釋。

林全今天上午主持行政院院會時表示，新政府自去年五二0就任以來，積極推動各項轉型正義工作，最主要的目的，就是在發掘真相、面對真相，使所有人民勇於正視過去的歷史，進而相互體諒、包容、信任，做到真正的和解，讓台灣的民主繼續向前邁進。當然，在推動轉型正義的過程中，或許會對某些同胞既成的觀念與價值產生衝突，但台灣民主的可貴之處，就在於能夠包容不同的聲音，進而存異求同。

林全呼籲所有國人都要合法理性的表達訴求、爭取認同，千萬不要因為有心人士的刻意挑撥發生衝突，造成社會的撕裂對立，將得來不易的民主果實毀於一旦。