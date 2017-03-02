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保防法為「人二」復辟？ 邱太三：參考各國規範

2017-03-02  11:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於法務部調查局草擬「國家保防工作法草案」，被質疑是「人二」復辟。法務部長邱太三今表示，「人二」是威權時代，執政黨為維護政權所設機構，過去台灣沒有民主監督機制及政黨輪替，但如今已無單一政黨能永遠執政，目前也非一條鞭，而是分3區塊負責。

邱太三今被問及「國家保防工作法草案」，是否有威權時代調查局「人事室第二辦公室」復辟、有侵害人權之虞？邱太三表示，過去「人二」是威權時代，執政黨為維護政權所設機構，過去無政黨輪替或民主監督機制，但台灣至今已無單一政黨能永遠執政。

邱太三表示，過去威權時代「人二」是一條鞭的方式來處理，現在的保防工作，則是分為3區塊，分別為軍中保防由軍方負責；社會保防由內政部負責；機關保防則為法務部負責，與過去集中單一單位不同，未來的處理方式也正在討論中。

邱太三表示，台灣因威權時代造成的陰影，過去很多保防工作是以行政命令來執行，反而有侵害人權之虞，不符合憲政法治精神，法務部未來將參考各國機關保密相關法制規定，來訂定保防法內容。

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  • 針對法務部調查局（見圖）草擬「國家保防工作法草案」，被質疑台灣沒有民主監督機制及政黨輪替，但如今已無單一政黨能永遠執政，也非一條鞭，而是分3區塊負責。（資料照，記者謝君臨攝）

    針對法務部調查局（見圖）草擬「國家保防工作法草案」，被質疑台灣沒有民主監督機制及政黨輪替，但如今已無單一政黨能永遠執政，也非一條鞭，而是分3區塊負責。（資料照，記者謝君臨攝）

  • 法務部長邱太三表示，過去人二是一條鞭方式，為威權時代陰影。（記者鄭鴻達攝）

    法務部長邱太三表示，過去人二是一條鞭方式，為威權時代陰影。（記者鄭鴻達攝）

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