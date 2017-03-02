總統補提名監委名單 藍營批：赤裸裸的酬庸
2017-03-02 10:57
〔記者施曉光／台北報導〕針對總統府昨日公布監委補提名名單，國民黨文傳會副主委唐德明今天召開記者會質疑，民進黨主張廢除考、監兩院，如今取得執政權，馬上提足、提滿，一個名額都不浪費，而且攤開名單一看，絕對堪稱「赤裸裸的酬庸，無遮攔秀下限」，讓人嘆為觀止。
唐德明指出，從民進黨的監委補提名名單可以看出，「清一色綠油油」，受人矚目的有三大類：第一類是為民進黨辯護過的律師，「似乎暗示律師們，以後只要努力幫民進黨大咖辯護，就有機會獲得酬庸提名」﹔第二類是對親民黨的政治後謝，感謝親民黨在大選時的側翼助攻，以及執政後的各類支援﹔第三類是酬庸民進黨過去的政務官和立委，其中最引人注目的是陳師孟，今後全國人民應該密切關注前交通部長郭瑤琪案的法官以及前檢察總長顏大和，是否會被蔡政府政治迫害。
此外，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文總統上任不到1年，除弊興利的政策還未看到，倒是自打嘴巴的事做了不少，民進黨在野時被批評得一文不值的考、監兩院，如今卻都提足提滿，如此自打嘴巴，根本價值觀錯亂。
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