國民黨批蔡其昌加工仇恨 要他下台並開除黨籍
2017-03-02 10:35
〔記者施曉光／台北報導〕「二二八」七十週年，民進黨政府擴大紀念，推動促進轉型正義條例立法，國民黨今天上午召開記者會痛批民進黨「加工仇恨，製造對立」，該黨文傳會副主委毛嘉慶還將矛頭指向民進黨籍立法院副院長蔡其昌，痛批蔡其昌二月二十八日在臉書張貼一張民國三十八年在上海槍決匪諜的照片，紀念二二八，明顯就是加工仇恨，顯然已不適任立法院副院長，應該下台，如果蔡其昌不須下台、被開除黨籍，即證明民進黨存心要加工仇恨。
毛嘉慶指出，蔡其昌二月二十八日在臉書上貼文，宣稱要紀念二二八，這種作為在民進黨延續仇恨的基調下不足為奇，但口口聲聲說要促進團結，卻張貼一張槍決人犯的照片，更離譜的是，畫面的發生地不在台灣，也不在二二八事件當時，而是民國三十八年發生在中國大陸國共內戰時期，於上海槍決匪碟的照片。
毛嘉慶痛批，這就是加工仇恨，是怕以往的仇恨不深，於是動手加工，綠營說要紀念二二八，讓台灣更團結，但實際所做的，又是什麼樣的結果？
他進一步指出，在臉書被鄉民踢爆圖片有誤後，蔡其昌下架、刪文之後，又於深夜換上一張發生在二二八的照片，內容為暴民闖入專賣局台北分局打死兩人、毆傷四人的照片，究竟二二八是如何的樣貌？民進黨只有不斷加工仇恨，卻沒有史實，只是想以仇恨清洗史實，他呼籲所有質疑蔡英文總統的民眾，都去向蔡英文行使公民提問權，展現憤怒，民進黨及蔡英文應該向國人道歉。
至於促進轉型正義條例立法，毛嘉慶說，這不是轉型正義，而是違憲的侵害人權，民進黨只怕仇恨印象不夠深，而且是為了樹立民進黨的新黨國威權。
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