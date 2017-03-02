出席司改國是會議 劉北元回應「殺人犯」質疑

2017-03-02 10:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五分組今召開首次會議，該分組主題為「維護社會安全的司法」，將著重在討論獄政改革與幫助更生人重返社會等項目，其中一名委員、前律師劉北元，10年前因感情因素殺死女友，受外界質疑「殺人犯也入選」，稍早他現身會場時首度公開回應，「我會盡力彌補過去犯的錯。」

據了解，劉北元畢業於台中一中、東吳大學法律系，曾是《保險法》領域權威、知名律師的他，96年間因感情糾紛，而當街持刀砍殺女友，事後被判刑12年定讞，3年前出獄後，以更生團契志工身分到各大監獄服務，也經常對司法及獄政議題提出看法。

「宅神」朱學恆日前在司改國是會議起跑前，曾撰文批評劉北元「台灣民眾不相信司法的濃縮代表人物」、「還當上了中華民國司法改革委員會的委員」，今劉北元低調表示，會「接受外界所有批評」，並強調自己會盡力彌補過去犯的錯誤。

此次司改國是會議中，原規劃第三分組與第五分組於廉政署開會，第一分組與第二分組於司法院開會，第四組則於總統府開會，但近日第四組也將規劃挪至廉政署。