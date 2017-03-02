| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪8分、3助攻 籃網半場領先國王
 首頁 > 政治

出席司改國是會議 劉北元回應「殺人犯」質疑

2017-03-02  10:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五分組今召開首次會議，該分組主題為「維護社會安全的司法」，將著重在討論獄政改革與幫助更生人重返社會等項目，其中一名委員、前律師劉北元，10年前因感情因素殺死女友，受外界質疑「殺人犯也入選」，稍早他現身會場時首度公開回應，「我會盡力彌補過去犯的錯。」

據了解，劉北元畢業於台中一中、東吳大學法律系，曾是《保險法》領域權威、知名律師的他，96年間因感情糾紛，而當街持刀砍殺女友，事後被判刑12年定讞，3年前出獄後，以更生團契志工身分到各大監獄服務，也經常對司法及獄政議題提出看法。

「宅神」朱學恆日前在司改國是會議起跑前，曾撰文批評劉北元「台灣民眾不相信司法的濃縮代表人物」、「還當上了中華民國司法改革委員會的委員」，今劉北元低調表示，會「接受外界所有批評」，並強調自己會盡力彌補過去犯的錯誤。

此次司改國是會議中，原規劃第三分組與第五分組於廉政署開會，第一分組與第二分組於司法院開會，第四組則於總統府開會，但近日第四組也將規劃挪至廉政署。

廣告
  • 10年前因感情因素殺死女友的前律師劉北元，今天出席司法國是會議。（記者劉信德攝）

    10年前因感情因素殺死女友的前律師劉北元，今天出席司法國是會議。（記者劉信德攝）

  • 前律師劉北元強調，願接受外界批評，會盡力彌補自己犯下的過錯。（記者黃欣柏攝）

    前律師劉北元強調，願接受外界批評，會盡力彌補自己犯下的過錯。（記者黃欣柏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉北元 殺人犯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：出席司改國是會議 劉北元回應「殺人犯」質疑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.