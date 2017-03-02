| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪8分、3助攻 籃網半場領先國王
 首頁 > 政治

司改國是會第五分組首開會 擬先處理這4項議題

2017-03-02  10:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今由第五分組「維護社會安全的司法」進行首次分組會議，根據會議規劃，除選出分組副召集人及確定未來議程等程序問題外，還會由司法院或法務部，針對4項議題提出5到10分鐘的報告，以便增加討論效率。

據了解，這4個議題包括「收容人超收問題」，由法務部先做10分鐘報告；其次則是「收容人處遇、假釋透明化」，由法務部及司法院各進行10分鐘、5分鐘報告；第3個議題是「獄政人力與設備之強化與擴充」，由法務部做10分鐘報告；最後則是「刑事執行程序之司法救濟管道檢討」，由法務部與司法院各進行10分鐘、5分鐘報告。

第五組由今周刊社長梁永煌擔任召集人，組內成員包括前律師劉北元、法官協會理事長許仕楓、基隆地檢署檢察長陳宏達、中正大學法律系教授盧映潔、警察大學教授章光明等人；其負責議題包括獄政制度改革、毒品政策檢討、有效打擊犯罪及犯罪預防與管理等4大項，其下各設2到6個子議題。

廣告
  • 司改國是會議今日進行第五分組「維護社會安全的司法」首次分組會議。（記者劉信德攝）

    司改國是會議今日進行第五分組「維護社會安全的司法」首次分組會議。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：司改國是會第五分組首開會 擬先處理這4項議題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.