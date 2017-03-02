司改國是會第五分組首開會 擬先處理這4項議題
2017-03-02 10:25
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今由第五分組「維護社會安全的司法」進行首次分組會議，根據會議規劃，除選出分組副召集人及確定未來議程等程序問題外，還會由司法院或法務部，針對4項議題提出5到10分鐘的報告，以便增加討論效率。
據了解，這4個議題包括「收容人超收問題」，由法務部先做10分鐘報告；其次則是「收容人處遇、假釋透明化」，由法務部及司法院各進行10分鐘、5分鐘報告；第3個議題是「獄政人力與設備之強化與擴充」，由法務部做10分鐘報告；最後則是「刑事執行程序之司法救濟管道檢討」，由法務部與司法院各進行10分鐘、5分鐘報告。
第五組由今周刊社長梁永煌擔任召集人，組內成員包括前律師劉北元、法官協會理事長許仕楓、基隆地檢署檢察長陳宏達、中正大學法律系教授盧映潔、警察大學教授章光明等人；其負責議題包括獄政制度改革、毒品政策檢討、有效打擊犯罪及犯罪預防與管理等4大項，其下各設2到6個子議題。
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