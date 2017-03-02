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世新簽一中承諾書 王丹：別進這樣的大學

世新大學外觀。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-02  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學簽署一中承諾書，課程內容不得涉及政治敏感活動，像是「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等。民運人士王丹表示，世新大學此舉無良、無德，請中學生不要進入這樣的大學！

「這件事情非常嚴重，應當引起台灣社會高度關注。」王丹批評，世新簽署承諾書是自己打自己的臉，學生在學校有權利接受各種各樣的知識傳授，世新招生時，有說明「本校教學內容有一定限制」嗎？

王丹說，教師講課時，不涉及非法言論，有教學自由和言論自由。「校方限制言論自由，已經違憲。」

王丹認為，「這樣的世新大學：違背創校理念，無良；戕害言論自由，無德；為錢放棄良知，無恥；限縮學生受教權利，無格！」創辦人成舍我以敢言時事著稱，今天的世新大學卻背道而馳，已經無顏面對老校長。

王丹表示，中共是打壓言論自由的黑手，已經伸進台灣的大學校園，請想得到知識和德行的中學生，不要進世新大學。

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  • 王丹在臉書上批評世新簽署一中承諾書。（圖擷取自臉書）

    王丹在臉書上批評世新簽署一中承諾書。（圖擷取自臉書）

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