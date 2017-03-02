草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中

投票前清空票箱，並貼上封條。（記者陳鳳麗攝）

2017-03-02 10:03

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕堪稱農會選舉超級戰區的草屯鎮農會，上午選舉理監事，現任派、挑戰派一早就展現壁壘分明態勢，挑戰派昨強調一定提無記名限制連記法，剛剛則由現任派提議，並獲代表同意，即每人只能圈選4名理事、1名監事，隨即要進行緊張的投票。

草屯鎮農會理監事選舉，會員代表數形成23比22的現任派、挑戰派，一早即壁壘分明，兩派會員代表座位，用長桌隔開，挑戰派9時不到就到場，現任派上午9時一起到場。

挑戰派的幕後操盤手前縣議會副議長簡榮梁，在後方觀禮席時坐時站，現場呈現「山雨欲來」的氣氛。

昨天挑戰派已表明會提無記名限制連記投票法，惟開會後，現任派率先舉手提議限制連記投票，其中理事選舉部分，45名會代有44人同意，監事也有逾半數16人同意。

投票即將開始，草屯警方動員眾多警力待命，南投縣警局也支援刑警，分局長婁自強表示，檢察官陳俊宏也在分局待命，一有狀況就會趕到。

現已開始投票，挑戰派領頭羊簡峻庭要求清場，包括來賓、媒體記者全書離開會場，現已開始投票中。