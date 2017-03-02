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立委選區 中選會推算：2020年高、屏各少1席

中選會主委劉義周今在立法院內政委員會備詢，談及立委選區變更。（記者陳鈺馥攝）

2017-03-02  09:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會每10年重新檢討立委、直轄市及縣市議員選區變更，中選會主委劉義周今在立法院內政委員會備詢時指出，根據去年8月底全國人口試算，下屆立委選舉高雄市、屏東縣會各少一席立委，台南市、新竹縣將各增加一席。

台南市、新竹縣將各增加一席

根據中選會規劃，辦理立委、直轄市、縣市議員選舉區檢討變更作業，將以2017年11月30日戶籍統計的人口數為準，在明年5月31日前，將選舉區變更案送交立法院同意，並在2019年1月31日前，發布選舉區變更公告。

國民黨立委曾銘宗問及，立委選區變更時程何時能確定？中選會主委劉義周說，會以今年底11月30日的人口數為準，在2018年5月底以前提出最後報告。

曾銘宗也問，中選會有無相關試算？劉義周指出，有從去年8月底人口試算，未來會以今年2月底的人口試算。

劉義周也說，去年8月底人口試算結果，高雄市、屏東縣會少一席立委。台南市、新竹縣會增加一席。

曾銘宗追問，這是確定的嗎？劉義周說，還不確定，一般而言人口變化不會太大，大方向應該是這樣趨勢。

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