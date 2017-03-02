中正大學是否該改名？ 教長未回答

立委蘇巧慧今天質詢教育部長潘文忠，中正大學是否要改名？但教長潘文忠未針對問題回答。（記者簡榮豐攝）

2017-03-02 09:51

〔記者林曉雲／台北報導〕文化部啟動對於中正紀念堂的改革，引發去蔣化的批評。立委蘇巧慧今天質詢時也關注，她詢問教育部長潘文忠中正大學是否應該也要改名？潘文忠答詢時僅強調要對話，但並未回答中正大學是否要改名。

潘文忠表示，校園就是教育的過程，對銅像的處理，應該要有對話過程，讓大家了解，228真相應該要查清楚。但潘文忠並未回答中正大學是否要改名。