訪美談228 馬英九：蔣中正不可能沒有政治責任

圖為馬英九日前至228國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-02 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九造訪紐約，忙著拜會本地4大智庫學者專家；談及228事件，認為蔣中正是當時的中華民國總統，當然不可能沒有政治責任。

馬英九表示，有些人對蔣中正總統有很多指責，說他是228事件元凶，228事件發生時，他是中華民國總統，當然不可能沒有政治責任，「但到底付多大責任？恐怕還需要進一步探討、研究，不宜匆忙做認定」。

根據《東森新聞台》報導，馬英九結束中華公所行程後，接著前往馬氏宗親會，受到僑胞熱烈歡迎，隨後到哥倫布花園向孫中山銅像獻花致敬，未來將參訪美國智庫餐會、回母校哈佛演講。