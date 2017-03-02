張靜指司法官收賄 法務部：已發函要求提供事證
2017-03-02 09:42
〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前台灣陪審團協會理事長張靜，投書指台灣法官、檢察官現在還會收錢的大概在5-10％之間，所以應該採用陪審制，後改口並道歉。法務部長邱太三今日受訪表示，律師有義務協助維護司法尊嚴及實現司法正義，已發函請求提供事證。
張靜日前投書指台灣法官、檢察官現在還會收錢的大概在5-10％之間，所以應採陪審制，此一說法披露後，引發檢察官協會與法官協會不滿，張靜後來也召開記者會道歉，表示「現在應該大約90-95％的法官是不收錢的，他向這90-95％盡忠職守、清廉自持的司法官道歉。」
邱太三受訪表示，據相關法規，律師有義務協助法院維護司法尊嚴及實現司法正義，也規定律師若知道貪汙情事，應提供事證予司法機關調查，已發函請張靜提供其認知及持有的事證。對於張靜是否適任司法改革國是會議委員，邱太三表示，交由司改籌備會決定。
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