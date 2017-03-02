清泉崗還有252人未驗尿？ 馮世寬：休假、受訓、部外見習

2017-03-02 09:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕檢方調查清泉崗毒品案，發現該基地2500餘名官兵中，竟還有250餘人沒驗尿，恐成「黑數」，對此，國防部長馮世寬稍早在立法院受訪表示，這252人是因休假、長期受訓、到部外見習等官兵，陸續歸隊者，都會請他們驗尿。他說，相信他的部屬，彼此要有信心。

媒體稍早也問，此事爆發後，曾自評「100分」的馮給部隊或空軍打幾分？馮說，他想還是一百分，一百分部長應帶出一百分部隊，吸毒不只是軍中獨有問題，會控制在最低程度。

對於尿液篩檢結果，馮世寬說，就他所知，官兵如吃了感冒藥後，會有一些不同反應，不是安非他命突然間升級到海洛英，他稍後會讓軍醫局長答覆。

馮世寬說，他今天以最大決心向立委報告，軍中除毒決心要以「零」為目標非常困難，但國防部會採取很多步驟和提出具體數據，表示平常國軍就有嚴密管制，盼全民放心，不會影響軍心士氣和國家戰力。