查國軍染毒 國防部：確陽率低於其他部會

清泉崗空軍基地毒品丟包案愈演愈烈，國防部在專案報告中強調，2015年官兵篩檢確陽率低於教育部、法務部及經濟部。（記者張軒哲攝）

2017-03-02 09:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今上午邀請國防部長馮世寬，就清泉崗毒品案及國軍後續因應作為進行專案報告。國防部指出，國軍2015年尿液篩檢94萬人次，遠高於其他部會，官兵篩檢確陽率0.08％，遠低於其他部會，「足徵國軍頻密尿篩具有嚇阻成效，可將毒害一定程度阻絕於外。」但此事顯見營區整體維安，仍有精進空間。

根據國防部公布資料，國軍2015年尿液篩檢達94萬3226人次，確陽數777案，確陽率0.08％，相較之下，教育部當年篩檢1萬6170人，確陽數754人，確陽率達4.66％；法務部篩檢17萬8810人，確陽數736人，確陽率0.41％；經濟部篩檢1萬5658人，確陽數28人，確陽率0.18％。

不過，交通部、海巡署、衛福部、內政部的篩檢與確陽率中，確陽數皆低於國防部，確陽數分別為6人、4人、0人、0人，確陽率分別為0.05％、0.02％、0％、0％。

對於清泉崗基地風波，國防部在專案報告中表示，就國軍過去執行反毒工作數據顯示，特別是落實執行尿液篩檢，對於有施用毒品意圖的官兵有精進成效，但此事件，顯示營區整體維安上，仍有精進空間。

國防部分析，軍中涉毒事件大部分是透過新兵入營或收假篩尿方式查獲，另透過安全調查資料，查獲役前有毒品前科紀錄人員，也請各單位列為加強尿液篩檢和輔導人員，並已函請法務部研討修正「特定人員尿液採驗辦法」第3條第1款附表的國防部特定人員，修正後納入國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定。

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