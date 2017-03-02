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保台化 傳林全付出千億元籌碼

台化彰化廠目前呈停爐狀態。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-03-02  08:25

〔即時新聞／綜合報導〕為保住台化彰化廠能夠順利營運，據報導，行政院匡列高達1024.16億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，以能跟彰化縣政府談判。

《上報》報導，行政院這項舉動的背後，不止是台化彰化廠3張鍋爐許可證展延問題，可能的關廠問題，還有雲林六輕在今年4月有17張汽電共生操作許可證展延，若處理不好，骨牌效應將衝擊巨大，逼得行政院盯緊台化案訴願裁決。

據報導，行政院與彰化縣之間的談判，是由政委張景森跟縣長魏明谷率隊對談，政院提出「前瞻基礎建設計畫」預計匡列1024.16億元為籌碼，魏明谷也羅列高達近 800億元的建設經費爭取，最後，雙方沒有駁回有後續可談的是「彰化市鐵路高架化案」，全長 9.2公里，經費初估，2軌298億、4軌437億元。

據指出，若是全案被公布，則等於魏明谷找到連任的最大政績。

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