統整全台45處不義遺址 鄭麗君：讓下一代更瞭解歷史
2017-03-02 07:01
文化部長鄭麗君表示，未來政府將統整所有白色恐怖時代中的不義遺址，據目前規劃共有45處。圖為景美看守所。（資料照，記者翁聿煌攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今年是228事件70週年，民進黨政府仍致力於落實轉型正義。有媒體報導指出，文化部長鄭麗君表示，未來政府將統整所有白色恐怖時代中的不義遺址，據目前規劃共有45處，目的是讓下一代走到這些遺址時，更能瞭解過去的歷史。
據《聯合報》報導，目前國家人權博物館籌備處的整理，全台灣共有45處白色恐怖時期的不義遺址，如台北市馬場町刑場、六張犁墓區、安坑刑場，高雄市鳳山招待所和新北市景美看守所等地點。
至於何時拆除全台各地的蔣介石銅像，鄭麗君表示，拆除銅像並非文化部的權責，但民眾對銅像的意見表達，是要提醒政府積極推動轉型正義。
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