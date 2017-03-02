文化總會改朝換代 蔡英文總統3/9可望掌舵
2017-03-02 05:51
台灣國成員在中華文化總會前召開記者會，呼籲可望出任「中華文化總會」會長的總統蔡英文將「中華文化總會」正名為「台灣文化總會」。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中華文化總會臨時執委會上月中旬通過總統蔡英文等258位新會員入會案，確定文化總會「改朝換代」，會員大會將於3月9日舉行，蔡總統可望接任會長，核心幕僚林錦昌可望接任秘書長。
《聯合報》報導，去年政權輪替後，中華文化總會就為了是「公產」或「私產」爭議不休，執委諮委會議一直開不成。上月15日臨時執委會，快速通過蔡英文總統、副總統陳建仁及文化部長鄭麗君等共258位新會員的入會案，確定改朝換代。林錦昌表示，會員大會日期應該已經確定，開會通知也發出，細節則需詢問中華文化總會。
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