中國爭奪228闡釋權 原來背後目的是這樣...
對於中國大動作爭奪二二八事件的歷史闡釋權，文化部長鄭麗君接受訪問時表示，中國此舉提醒台灣必須建立自己的歷史話語權。圖為國史館出版的「二二八事件檔案彙編」。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者楊媛婷／台北報導〕中國日前大動作紀念「二二八事件」，並指受難者是中共的革命先烈，甚至是中華民族解放運動一部分，中國《南方周末》前新聞部主任、目前流亡至德國的作家長平指出，正因「二二八事件」後，台灣人期待自主統治與民主法治，「中國才要高調紀念，重新奪回闡釋權，這是一場歷史闡釋權的爭奪戰。」
長平指出，台灣許多輿論認為中國發起紀念二二八事件活動，代表北京（意指中國統治高層）不了解台灣，「恰恰相反，他們非常了解台灣，知道二二八事件是歷史樞紐。」
長平指出，北京透過專家之口說，台獨勢力歪曲二二八，把它說成是本省人和外省人的矛盾，事實上它是「台灣同胞反對當時國民黨當局專制統治的愛國、民主、自治運動」，是「中華民族解放運動的一部分」，北京透過大動作紀念來還原他們闡釋權中的歷史真相，意圖粉碎台獨論述，認為此舉將讓台灣青年世代客觀公正了解歷史，展望未來，為兩岸的融合發展注入動力。
長平認為，台灣對這件事情的輕忽，暴露台灣當局可能不夠理解中國高層，他表示外界一般只看到中共高層對資訊的攔截，卻忽略它對闡釋權的成功爭奪與控制，台灣絕不能忽視中共此舉，他舉「六四天安門事件」為例，指出許多中國留學生到國外，看到六四屠殺的鐵證，仍選擇理解中共，因為他們已經接受中共對事實的解釋──沒有當年的坦克清場，就沒有今天的經濟發展。長平表示，中共已體認到，在控制中爭奪歷史和歷史人物的闡釋權，變得比簡單的禁言更加可行。
「習近平上台後，改變過去和『國際接軌』的宣傳方向，而是強化『大外宣』。」長平表示中國近年加強對外宣傳國威，顯示出中共爭奪闡釋權的野心不僅止於境內，之前中共首度召開「世界馬克思主義大會」、「世界互聯網大會」等，就是想要成為世界輿論的總舵主，「當然台灣與香港的歷史闡釋權不能放過」。
對於中國大動作爭奪二二八事件的歷史闡釋權，文化部長鄭麗君接受訪問時表示，中國此舉提醒台灣必須建立自己的歷史話語權，但強調台灣掌握歷史話語權不是為了區隔中國，而是為了自身，「只有我們認識自己，世界才會認識我們。」
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