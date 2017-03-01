唐鳳與中山大學師生 對談虛擬人際關係

2017-03-01 20:50

〔記者方志賢／高雄報導〕行政院最年輕的政務委員唐鳳，今與中山大學400名年輕學子對談，有學生問「會不會覺得政府官員是一堆老人，溝通有障礙？」也有人問「身為跨性別者如何面對周遭不友善的人事物？」唐鳳則談笑風生的分享自己經驗及想法。

這項「政務委員與學生對話」座談會，行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑與中山大學校長鄭英耀也到場，現場同步網路直播，唐鳳則透過sli.do軟體接受學生提問，學生問題五花八門，相當多元，一個半小時內湧進超過300題問題，現場互動熱絡。

對於學生提問「會不會覺得政府官員是一堆老人，溝通上很有障礙？」唐鳳說，若把數位輸入工具變得更親近性，許多長者運用的數位工具的能力並不遜於年輕人，在她的經驗裡，最知道將這些數位工具整合到政府流程的，卻是很多資深政府官員及朋友。

另外「身為跨性別者如何面對周遭不友善的人事物？」唐鳳說，每個人都有強勢的部分及弱勢的部分，我們常常利用強勢的部分去競爭並試著壓倒別人，這樣結果讓社會越來越疏離。

唐鳳強調，用自己弱勢的經驗去同理較強勢的經驗，雙方即可建立「連帶」，「所以不管是跨性別、種族、年齡等各種弱勢都可做為個人修行的方法。」

她指出每天網路上都有攻擊她性別及外表的言論，早在十幾年前，她會有不舒服，後來把這樣的不舒服當做「精神按摩」，而她處理的方法叫「擁抱小白」。

面對網路上批評，她會先深呼吸，讓自己冷靜下來，並找出對方其中較有建設性的，然後很認真回應這些建言，讓對方及其他人學到唯有提出具建設性才可以得到回應。

由於演講會現場網路直播，中途發電機故障，學生看不到直播，當場就有學生提問酸說「這種垃圾的硬體設備，還敢自稱是一流大學？」