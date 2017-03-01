管媽勞工之友會今晚成立 百餘工會齊聚展人氣

2017-03-01 20:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕有意競逐高雄市長黨內初選的民進黨立委管碧玲，今晚在高雄圓山飯店成立勞工之友會，現場席開69桌，共有來自15個總工會與百餘工會、超過8百位幹部與代表出席，場面盛大、充分展現管媽長期經營基層的人脈與人氣。

管碧玲表示，高雄是一個勞工奮鬥的城市，所以她參與黨內市長初選的第一場活動，就選擇從勞工出發，要把勞工放在第一位，也希望多聽聽勞工的心聲，作為往後她參選政見的依據。

管碧玲勞工之友會會長由前高市勞工局長吳清賓擔綱，他代表管碧玲提出三個訴求，拒絕勞動派遣、重建勞工育樂中心為勞工之家、重新啟動高市勞工自治委員會。

高雄市產業總工會理事長江健興表示，管碧玲長期深入基層，瞭解勞工情況，每次有勞工個人或工會的事需要幫忙時，管碧玲總會盡力協助﹔大高雄總工會總幹事石德隆也說，管碧玲跟勞工團體與基層互動綿密，不但支持許多政策與勞工運動，感覺跟勞工站在一起。

除高雄勞工團體大集合，高市議長康裕成，議員陳信瑜、張豐藤與郭建盟均到場，康裕成與郭建盟因有其他行程，致意後先行離去。