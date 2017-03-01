司改會議》人民不信任司法 蔡烱燉：溝通不足

2017-03-01 19:56

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院副院長蔡烱燉1日參與司法改革會議第一分組第一次會議，談到擔任司法官33年，司法一直在進步，但人民仍不信任司法，他認為是溝通不足所致。

蔡烱燉說，任職期間，觀察到法界有召開一些司法會議，進行內部改革，很遺憾，民眾對司法的信賴並沒有明顯的改觀。

蔡烱燉認為，司法改革不斷進步，但內部與非法律人的互動不足，和外界的溝通努力不夠，才會無法給民眾信賴感，本次擴大非法界的社會代表參與，相信可以透過互動，讓人民更加了解司法。

第一分組第二次會議將在14日舉辦，屆時將先討論「司法科學、鑑定機制、與專家證人」議題。