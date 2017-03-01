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監委補提名11人 陳師孟、劉文雄、田秋堇等人上榜

2017-03-01  19:18

〔記者李欣芳／台北報導〕第5屆監委補提名，提名人選今晚出爐，總統府今晚公布11位補提名人選，包括前總統府秘書長陳師孟、親民黨副秘書長劉文雄、僑委會副委員長田秋堇等人都上榜。

總統府發言人黃重諺晚間表示，蔡英文總統根據憲法賦予的職權，決定補提名王幼玲女士、田秋堇女士、瓦歷斯‧貝林先生、林盛豐先生、高涌誠先生、張武修先生、陳師孟先生、楊芳婉女士、趙永清先生、劉文雄先生、蔡崇義先生等11人為第5屆監察委員被提名人。

黃重諺說明，11位被提名人的專業背景多元，跨越各重要領域，包括社會福利、勞動保障、性別平權、環境永續、原民權益、工程及國土規劃、公共衛生、司法改革、交通建設與經濟財政等。黃重諺說，這11位被提名人長期在其專業領域的努力深獲肯定，能夠符合監察委員行使職權的專業需求。

黃重諺表示，蔡總統希望能夠藉由這次的補提名強化監察院「守護人權」與「監督政府」兩項功能。特別是守護人權，是新政府施政的核心價值，這次補提名人中有多位長期關心弱勢、性別、勞工、環境、公衛、司改及原住民族權益等人權議題，期待他們在擔任監委後，能夠提升監察院守護人權的強度，以落實政府各部門的人權保障。

黃重諺也強調，11位被提名人中，絕大多數曾任職於行政或司法部門，或具有民意代表的經歷，蔡總統希望他們未來透過實務經驗及對政府運作的瞭解，能對行政部門提出具體的針砭和建議。

這11位被提名人將於明天由總統接見，並由審薦小組召集人、副總統陳建仁舉行記者會向社會正式介紹，隨後總統府會將總統咨文正式送至立法院，請國會進行人事案的審查並行使同意權。

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  • 第5屆監委補提名，提名人選今晚出爐，總統府今晚公布11位補提名人選，包括前總統府秘書長陳師孟（圖）、親民黨副秘書長劉文雄、僑委會副委員長田秋堇等人都上榜。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    第5屆監委補提名，提名人選今晚出爐，總統府今晚公布11位補提名人選，包括前總統府秘書長陳師孟（圖）、親民黨副秘書長劉文雄、僑委會副委員長田秋堇等人都上榜。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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