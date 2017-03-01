司改會議》陳旻園憂心 原民法律議題被忽視

2017-03-01 20:23

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議今日第一分組開第一次會議，由法律扶助基金會董事長羅秉成擔任召集人，討論「保護被害人與弱勢者的司法」，與會的原民代表Yapasuyongu'e Akuyana（陳旻園）盼能討論原民的法律議題，但未被具體納入議程，他呼籲籌委會能夠重視。

台灣原住民族政策協會執行長陳旻園說，原住民常誤觸槍砲彈藥案件，被律師勸認罪，但忽略打獵代表的文化傳承意涵，法律看不到文化傳承，造成族民不信任自己的文化與傳統慣習，問題嚴重。

陳旻園認為，政府與學界應在法學體系內，建置原民的法律課程，並且培養原民法律人才，建立多元文化的法律體系。

陳旻園憂心原民議題未被具體放在討論議程，最後可能被排除，羅秉成承諾，將把他的意見帶給籌委會討論。