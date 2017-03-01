鄭成功祖廟成蚊子館？ 台聯南市黨部主委引論戰
2017-03-01 19:12
陳昌輝踏青時依循指示到鄭成功祖廟中的古井，沒想到古井一掀開飛出一大堆蚊子。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕台聯台南市黨部主委陳昌輝，今日到臉書社團爆料公社「po蚊」指出，鄭成功祖廟的古井，很多蚊子，會影響遊客，因此影片po上臉書社團爆料公社，沒想到卻被網友酸陳昌輝為了曝光率發「政治蚊」、只出一張嘴，陳昌輝則回應，他只是為了反映現況，要相關單位能注意，如果他能改善鄭成功祖廟，他絕對義不容辭。
陳昌輝說，228時帶著剛出生2個多月的孩子到台南中西區鄭成功祖廟踏青，拜廟後他循神明指點到廟前古井掀開蓋子，意思為「見水生財」，沒想到蓋子一掀開，就飛出很多蚊子，令他認為會影響遊客，也認為衛生局對登革熱訪查沒有落實，為了引起相關單位與遊客注意，才會將影片po網。
沒想到陳昌輝一po影片，卻引來網友撻伐，有網友說，陳昌輝應該先通知市政府，不是來爆料，也有網友酸說，陳昌輝看到有蚊子應該順便清理，讓人家覺得台聯主委不是做假的，認為陳昌輝只出一張嘴。
網友的回應讓陳昌輝無法接受，他認為他只是反映實況，希望相關單位能夠注意，如果要他做也沒問題，只是鄭成功祖廟是市定古蹟，要做清理不是他說得算，他再次呼籲防疫登革熱要落實，以免影響遊客。
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