台日漁業協議今召開 林聰賢：領土範圍絕不退讓
2017-03-01 18:26
〔記者吳欣恬／台北報導〕今天在日本召開台日漁業協議，釣魚台和沖之鳥礁的爭議引發關注。農委會主委林聰賢下午面對媒體時坦言，因為國家定位，常因主權問題發生爭議，但國家領土範圍絕不退讓，應爭取，他並主張以護漁行動保護漁民權益。
林聰賢說，要保障漁民在自己國家的經濟海域、或台日互相認同的海域捕魚，這是要去爭取的。台灣因為國家定位不明、話語權比人家少，國際空間有限，使漁民在海上作業很辛苦，因此也很了解漁民希望政府能成為後盾。
林聰賢也提及，漁業署也要輔導漁民遵守國際公約，希望盡早除IUU黃牌。林聰賢說，漁民很多不愛用漁船監控系統（VMS），去海上故意關掉，但一旦發生漁權漁事糾紛、有無越界等，就會很難判斷。另外，也有傳出台灣漁船，因為非法捕鯊被檢查。
林聰賢強調，這些不法行為一定要先守住。如果台灣漁民都非常守法、符合國際規範，某些場域應回到國際公海規範所給的空間，他也直言有些國家的經濟海域確實畫得不是很合理。
林聰賢說，通常會引發糾紛的海域，都是經濟產值較高的，這就是一種競爭關係，因此要取得對方理解，台灣也要有具體善意行動。
林聰賢強調，其他國家對我漁民不友善的，政府就要去護漁，國力展現要有必須作為，才能得到國際尊重。
他說，根據過去經驗，只要海上護漁都有得到效果，因此應盡可能做到護漁行動，要求鄰近國家一定的尊重，沒有的話，就要去爭取，國家領土範圍絕不退讓。
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